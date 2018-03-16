ريال مدريد عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2018: نعرف كيف نواجه يوفنتوس

قال “إيميليو بوتراخينيو” مدير العلاقات المؤسسية لنادي ريال مدريد، إن “الطابع التنافسي وعقلية الفائزين” التي يتمتع بها يوفنتوس، خصم “الملكي” في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنهم يعرفون التعامل مع التكتيك الإيطالي.

وأكد بوتراخينيو عقب الإعلان عن نتائج قرعة ربع نهائي التشامبيونز ليغ، التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة، أن هذا الدور الإقصائي سيكون “صعبًا” في تكرار لنهائي البطولة الموسم الماضي حين حرم الملكي منافسه الإيطالي من اللقب.

وقال المسؤول المدريدي عن اليوفي: “تأهل عقب ثمن نهائي قدم فيه منافسه توتنهام أداءً رائعًا خلال مباراتي الذهاب والإياب، بصراحة، أعتقد أن توتنهام كان متفوقًا في الكثير من الجوانب خلال هذا الدور الإقصائي، ومع ذلك تحمل اليوفي بشجاعة وتمكنوا من الصعود”.

وأضاف: “هذا يقول عنهم الكثير وعن الطابع التنافسي للفريق، لعبنا نهائي البطولة الموسم الماضي أمامهم، هم يعرفوننا جيدًا وسيتعين علينا أن نكون في أفضل مستوى”.

وأكد بوتراخينيو: “نثق في لاعبينا الذين أظهروا قدرتهم في ثمن النهائي أمام باريس سان جيرمان”، مؤكدًا أن الريال سيستعد للدور التالي بـ”حماسة والكثير من الاحترام تجاه يوفنتوس”.

ذاك وحذر من أن الفريق الإيطالي “خطير دائمًا” ويتميز بـ”عقلية المنتصرين” مثل ريال مدريد، مضيفًا أن اليوفي لديه “لاعبون يتمتعون بكثير من الموهبة”، لذلك توقع موقعة “غاية في الصعوبة ومتكافئة للغاية”.