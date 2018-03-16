قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي.. آرسنال وأتلتيكو مدريد يتجنبان المواجهة المباشرة

سحبت اليوم الجمعة قرعة دور الـ 8 للدوري الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مباريات متكافئة، وجنّبت مواجهة آرسنال وأتلتيكو مدريد ضد بعضهما البعض.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

لايبزيغ VS أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

آرسنال VS تشسكا موسكو الروسي.

أتلتيكو مدريد VS سبورتنج لشبونة البرتغالي.

لاتسيو الايطالي VS سالزبورغ النمساوي.

وستقام مباريات الذهاب على أرض الفرق المذكورة أولًا.

يشار إلى أن المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي ستقام في مدينة ليون الفرنسية في 16مايو 2018.