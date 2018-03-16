قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي.. 8 فرق من 8 دول

شهد دور الـ 16 من الدوري الأوروبي تأهل 8 فرق لربع النهائي من 8 دول وهي إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا والبرتغال والنمسا.

وتأهلت فرق أتلتيكو مدريد وآرسنال ولايبزيغ ولاتسيو و أولمبيك مارسيليا وسيسكا موسكو وسبورتينغ لشبونة وريد بول سالزبورغ مما يجعل القرعة مفتوحة بين الفرق الـ 8.

ويشهد دور ربع النهائي تواجد فريقين ينتميان لنفس المشروع الخاص بشركة ريد بول وهما لايبزيغ الألماني، وريد بول سالزبورغ النمساوي، وهما الفريقان اللذان كانا مشكلة في دوري الأبطال لكون القوانين تمنع لعب فريقين لنفس الشركة في المسابقة.

وخرج سالزبورغ من الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال فيما غادر لايبزيغ دوري المجموعات وتأهل للدوري الأوروبي عبر المركز الثالث.

وبين الفرق الـ 8 المتأهلة جاءت 5 فرق وهي لايبزيغ وريد بول سالزبورغ وأتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة وسيسكا موسكو من دوري الأبطال، فيما بلغ هذا الدور من الفرق التي لعبت منذ البداية في الدوري الأوروبي 3 فرق وهي أولمبيك مارسيليا وآرسنال ولاتسيو.

وبين الفرق الثمانية 6 فرق توجت بألقاب أوروبية سابقًا وهي: أولمبيك مارسيليا الذي فاز بدوري أبطال أوروبا (1993) ثم أتلتيكو مدريد المرشح القوي والذي فاز بلقبين للدوري الأوروبي (2010-2012) ولقب لكأس الكؤوس (1962) وفريق آرسنال الفائز بكأس المعارض (1970) وكأس الكؤوس (1994) وسيسكا موسكو المتوج بلقب كاس الاتحاد الأوروبي (2005) ولاتسيو المتوج بكأس الكؤوس الأوروبية (1999) وسبورتينغ لشبونة الفائز بكاس الكؤوس الأوروبية (1964).

وحدهما قطبي شركة ريد بول لايبزيغ الألماني وسالزبورغ النمساوي لم يتوجا بأي لقب أوروبي.

ويبقى فريقا أتلتيكو مدريد وآرسنال المرشحين الأبرز للتتويج باللقب لتجربتهما الكبيرة في المواسم الأخيرة خصوصًا الفريق الإسباني الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في 2014 و2016 أمام جاره ريال مدريد.

وستأمل الفرق الأخرى تجنب مواجهة الفريقين الأقوى، بينما في حال جمعتهما القرعة فسيكون النهائي قبل الأوان.