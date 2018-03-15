آرسنال يطيح بميلان.. واكتمال عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

أطاح نادي آرسنال الإنجليزي بضيفه اي سي ميلان الإيطالي، وتأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، بعد أن تغلب على ضيفه اي سي ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف في إياب ثمن نهائي البطولة القارية.

وجاء تأهل آرسنال لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين دون رد.

بادر ميلان بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 35 عبر التركي هاكان تشالهان أوغلو، وبعدها بأربع دقائق أدرك آرسنال التعادل من ركلة جزاء عن طريق داني ويلبك.

وأضاف السويسري جرانيت تشاكا الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 71، ثم أضاف ويلبك الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 86.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز سسكا موسكو الروسي على ليون الفرنسي بثلاثة أهداف لهدفين، بينما تعادل ريد بول سالزبورغ النمساوي سلبيًا مع بروسيا دورتموند الألماني.

وبإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، تأهل لربع النهائي فريقا ريد بول سالزبورغ وسسكا موسكو.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، وذلك بعد نهاية منافسات إياب ثمن نهائي البطولة القارية.

ولم يتأهل لربع النهائي أكثر من فريق واحد من كل دولة، حيث تأهل من إسبانيا فريق أتليتكو مدريد، ومن إيطاليا فريق لاتسيو، ومن ألمانيا فريق لايبزيغ، ومن إنجلترا فريق آرسنال.

كما تأهل للدور ذاته فريق من روسيا وهو سسكا موسكو، ومثله من النمسا وهو ريد بول سالزبورغ، إضافة إلى فريق من البرتغال وهو سبورتنغ لشبونة، ومن فرنسا فريق مارسيليا.

وستقام الجمعة قرعة ربع نهائي البطولة القارية في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة، بمدينة نيون السويسرية.