أهداف مباراة آرسنال وميلان.. هاكان يتقدم بهدف صاروخي والغانرز يرد بالثلاثة (فيديو)

تقدم التركي هاكان بهدف جميل لنادي ميلان في شباك آرسنال، خلال المباراة التي تجمع الفريقين في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وسدد هاكان صاروخًا من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس آرسنال في التعامل معها لتسكن شباكه.

وتعادل ويلبيك لآرسنال من ركلة جزاء.

ارسنال يحصل على ركلة جزاء من هذه اللقطة pic.twitter.com/2pnkQwbzhk — WC18HD (@WC18HD) ١٥ مارس، ٢٠١٨

وعزز تشاكا وويلبك تقدم آرسنال بهدفين في الشوط الثاني.

تتجه الأنظار، مساء الخميس، إلى ملعب “الإمارات” لمتابعة المواجهة النارية التي تجمع بين آرسنال الإنجليزي وضيفه ميلان الإيطالي، في جولة الإياب لدور الستة عشر للدوري الأوروبي.

ورغم أن البعض يتوقع مواجهة سهلة لآرسنال بعد فوزه ذهابًا في إيطاليا بثنائية دون رد، إلا أن الميلان ما زال يتمسك بآمال التأهل، ويسعى لتحقيق المفاجأة وإسقاط الجانرز وصناعة الريمونتادا.

لم يحقق ميلان أي فوز على آرسنال في عقر داره بإنجلترا خلال 3 زيارات رسمية وواحدة ودية، وتعادل الميلان 3 مرات وخسر مرة بثلاثية دون رد، وبالتالي فوز الروزانيري على ملعب آرسنال إذا حدث سيكون أمرًا فريدًا.

ذهب ميلان لملعب آرسنال في ذهاب السوبر الأوروبي 1995 وتعادلا دون أهداف، وفي ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2008 تعادلا بالنتيجة نفسها، وتعادلا وديًا في كأس ستاد الإمارات عام 2010، وفاز آرسنال في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2012.

ولم يحصد ميلان أي فوز في إنجلترا منذ تغلبه على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد بهدف نظيف، في ذهاب ربع نهائي نسخة 2004 – 2005 لدوري أبطال أوروبا.