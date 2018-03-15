كونتي يعتبر خسارة تشيلسي أمام نادي برشلونة “ظالمة”.. تعرف على الأسباب

أصر المدرب انطونيو كونتي على أن فوز برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على فريقه تشيلسي كان “ظالمًا” بعدما ألقى الأداء المذهل لليونيل ميسي باستاد نو كامب بظله على المجهود الذي قدمه فريقه.

وأحرز ميسي هدفين وصنع آخر لعثمان ديمبلي ليفوز صاحب الأرض 3-صفر ويتأهل لدور الثمانية بالانتصار 4-1 في النتيجة الإجمالية.

ولم يكن تشيلسي محظوظًا بعدما حرمه إطار المرمى من التسجيل مرة أخرى.

وسدد ويليان مرتين في القائم في مباراة الذهاب، فيما سدد ماركوس الونسو ركلة حرة في القائم أمس الأربعاء، ورد إطار المرمى ضربة رأس من أنطونيو روديجر قرب النهاية.

وقال كونتي “لسنا نادمين. لو شاهدتم المباراة لتأكدتم من أن النتيجة النهائية ظالمة.

“اهتزت شباكنا بهدف وبدايتنا كانت سيئة للغاية. سددنا في القائم أربع مرات وهذا أمر غريب”.

وأضاف “يجب أن أكون صادقًا. أنا فخور للغاية بلاعبي فريقي. يجب علينا مواصلة العمل بهذه الطريقة وهذه الرغبة في القتال. هذه الرغبة في القتال سويًا”.

وكان تشيلسي الطرف الأفضل في التعادل 1-1 في مباراة الذهاب، لكن في قطالونيا تفوق عليه ميسي الذي سجل هدفين من بين ساقي الحارس تيبو كورتوا ليرفع رصيده إلى 100 هدف في دوري الأبطال.

واعترف حارس بلجيكا بالخطأين وتحمله النقد.

وقال كورتوا “(بالنسبة) للهدف الأول لم أتوقع أن يسدد ميسي من هذه الزاوية، وكنت بطئيا في التحرك بساقي. كان خطأ مني”.

وأضاف “الأمر مزعج لكن ليس عليّ الاختباء. يجب أن اتحمل المسؤولية كرجل واعترف بارتكاب الأخطاء والتقدم للأمام”.