يوفنتوس يُحكم قبضته على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بإسقاط أتالانتا

تمسَّك يوفنتوس بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا 2 / صفر على ضيفه أتالانتا اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 74 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه نابولي، في حين تجمّد رصيد أتالانتا عند 41 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح الأرجنتيني غونزالو هيغواين التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة الـ 29، وتضاعفت معاناة أتالانتا، الذي اضطُر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه جيانلوكا مانشيني في الدقيقة الـ 79 لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل يوفنتوس النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف بليس ماتويدي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 81.