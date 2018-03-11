يوفنتوس يسقط أودينيزي ويخطف صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

تغلب نادي يوفنتوس على ضيفه أودينيزي، بنتيجة 2/0، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي يوفنتوس المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقتين 20 و49، ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا، بانتظار نتيجة مباراة نابولي وإنتر ميلان، الليلة، في حين تجمد رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسجل باولو ديبالا الهدف الأول في الدقيقة 20، من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة من على حدود منطقة الجزاء.

وأضاع الأرجنتيني الآخر غونزالو هيغواين ضربة جزاء بعدما تعرض ديبالا للعرقلة في الدقيقة 38، بعد أن تصدى لها الحارس ألبانو بيزاري.

وأضاف ديبالا الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة سحرية من مواطنه هيغواين ليضعها في الشباك بشكل رائع في الدقيقة 49.