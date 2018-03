مظاهرة حب وتيفو رائع في مباراة فيورنتينا وبينفينتو لوداع دافيدي أستوري (فيديو وصور)

شهدت مباراة فيورنتينا وبينفينتو، اليوم الأحد، قبل انطلاقها مظاهرة رائعة في حب اللاعب الراحل دافيدي أستوري، حيث وقف الجميع دقيقة حداد على روح قائد صاحب الأرض، الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر 31 عامًا.

وبتأثر واضح، وقف اللاعبون والمدربون والمشجعون وكل الحاضرين بملعب أرتيميو فرانكي قبل انطلاق المباراة، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ28 من السيري آ، دقيقة حداد، ورفعت في المدرجات لافتات لتوديع قائد فيورنتينا، كتبت عليها عبارات مثل “وداعا أستوري” أو “رحلة سعيدة أيها القائد”.

كما حمل لاعبو الفريق لافتة عريضة كتب عليها “وداعًا أستوري” أثناء دقيقة الحداد التي انتهت بإطلاق البالونات البيضاء والأرجوانية التي تمثل ألوان فيورنتينا.

وكان أستوري عثر عليه متوفى الأحد الماضي في غرفته بالفندق الذي يقيم فيه فريقه فيورنتينا قبيل ملاقاة أودينيزي في الدوري الإيطالي، حيث غاب عن وجبة الإفطار مع زملائه.

ونقل جثمان اللاعب إلى مستشفى المدينة الإيطالية حيث أعلنت نيابة أوديني بعدها أن أسباب الوفاة “طبيعية” وجاءت نتيجة لـ”سكتة قلبية”.

The game comes to a stop in the 13th minute as everyone pays tribute to Davide Astori.

