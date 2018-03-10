داني ألفيس يحث ديبالا على الانتقال لباريس سان جيرمان

يحاول البرازيلي داني ألفيس تكرار مع فعله مع نيمار مع زميله السابق باولا ديبالا بإقناعه بالانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية أن الدولي البرازيلي يضغط بشدة على ديبالا للانضمام لباريس سان جيرمان الموسم المقبل وهو الشيء نفسه الذي فعله مع نيمار ليرحل عن برشلونة وينضم للنادي الفرنسي الصيف الماضي.

ولعب الاثنان معًا موسمًا واحدًا في يوفنتوس لكنهما أصبحا صديقين مقربين للغاية ويسعى البرازيلي لجمع الشمل مجددًا.

ويحرص ظهير أيمن برشلونة السابق على حث ديبالا للرحيل عن يوفنتوس، حيث أكد ذلك في مقابلة صحفية في يونيو 2016.

وقال حينها: “ديبالا يجب أن يترك يوفنتوس. لا أعرف متى. لكن إذا أراد التطور يجب أن يرحل لأنه سيحصل على نتائج جيدة ويجب عليه تحدي قدراته ليصبح أكثر قوة”.

ووفقًا للصحيفة ذاتها فإن داني ألفيس يضغط على لاعب الوسط المهاجم الشاب وكذلك باريس سان جيرمان للإقدام على هذه الخطوة لينضم إلى تشكيلة هجومية قوية تضم نيمار وكيليان مبابي وإدينسون كافاني.

وودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا بالخسارة مرتين أمام ريال مدريد حامل اللقب في حين سجل ديبالا هدف الفوز ليوفنتوس على ملعب ويمبلي في شباك توتنهام هوتسبير ليتأهل الفريق لدور الـ 8.