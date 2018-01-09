بيرلسكوني: أشعر بالغثيان عندما أتابع مباريات ميلان

أبدى سيلفيو بيرلسكوني رئيس نادي ميلان الإيطالي السابق، والذي باع النادي لمجموعة من المستثمرين الصينيين في أبريل (نيسان) الماضي، حزنه للفترة السيئة التي يمر بها الفريق، مؤكدًا أنه يشعر بـ”الغثيان” عندما يشاهد “الفريق يلعب بطريقة خاطئة تمامًا وبدون وعي”.

وقال بيرلسكوني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: “أشجع ميلان دائمًا ولكني عندما أراه يلعب بطريقة خاطئة وبدون وعي، أشعر بغثيان حقيقي”.

كما أعرب رئيس “الروسونيري” سابقًا عن حزنه الشديد للفترة السيئة التي يمر بها النادي، الذي يحتل حاليًا المركز الـ11 برصيد 28 نقطة وبفارق 23 نقطة كاملة عن نابولي المتصدر.

وكان بيرسلكوني قد باع نسبة 99.39% من النادي لمجموعة من الشركات الصينية التي يمتلكها رجل الأعمال لي يونجهونغ، ليسدل الستار بذلك على حقبة قاد خلالها النادي الكبير لـ28 بطولة، من بينها 5 ألقاب في دوري الأبطال.

وخلال الميركاتو الصيفي الماضي أنفق النادي أكثر من 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع 11 لاعبًا يمتلكون إمكانيات كبيرة من أجل إعادة النادي على درب البطولات.

إلا أن الأمور لم تكن سهلة منذ بداية الموسم وقدم الفريق نتائج متذبذبة أطاحت بمديره الفني، فنيتشينزو مونتيلا (المدير الفني الحالي لإشبيلية الإسباني)، ليخلفه نجم الفريق سابقًا جينارو غاتوزو.