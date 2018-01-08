القيمة السوقية لمحمد صلاح تبلغ ضعف قيمة كريستيانو رونالدو (صورة)

تصدر البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان قائمة اللاعبين الأعلى قيمة في سوق الانتقالات، حسب مركز متخصص في قيم اللاعبين وشؤون كرة القدم، واحتل النجم المصري محمد صلاح المركز الثاني عشر.

وجاء في دراسة للمركز الدولي لدراسة الرياضة التابع لـ”CIES ” أن قيمة البرازيلي نيمار تبلغ 213 مليون يورو، ويأتي خلفه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بـ 202 مليون يورو، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام ثالثًا بـ194 مليون يورو.

وحلّ الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان رابعًا بقيمة بلغت 192 مليون يورو، والأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس بقيمة بلغت 174 مليون يورو.

وحلّ المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثاني عشر، بقيمة بلغت 140 مليون يورو، متفوقًا على العديد من اللاعبين من بينهم زميله السابق البرازيلي فيليب كوتينيو المنتقل إلى برشلونة، وبلغت قيمته 123 مليون يورو، وحل في المركز السادس عشر.

وجاءت المفاجأة من قيمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، الذي حل في المركز التاسع والأربعين بقيمة 80،4 مليون يورو، وتجاوزه زميله في الفريق الإسباني إيسكو، الذي حل في المركز الخامس والأربعين بقيمة بلغت 85 مليون يورو.