ماتويدي لاعب يوفنتوس يتعرض لهتافات عنصرية مجددًا في الدوري الإيطالي (فيديو)

أعرب بليز ماتويدي، لاعب خط وسط يوفنتوس، عن غضبه لتعرضه للعنصرية مجددًا في الملاعب الإيطالية، ولكن هذه المرة جاءت خلال مواجهة كالياري، أمس السبت، في اللقاء الذي انتهى بفوز صعب لليوفي بهدف سجله فيديريكو بيرنارديسكي.

وكتب ماتويدي عبر حسابه على “فيسبوك”: “أشكركم على جميع رسائلكم، واجهت سلوكًا عنصريًا خلال مباراة كالياري، بعض الضعفاء يحاولون التأثير عليك بتلك الكراهية”.

وأضاف: “لن أقابل ذلك بالمثل، لكن أشعر بالأسف تجاههم، ولهذا النموذج السيئ الذي يمثلونه، كرة القدم تعزز من قيم المساواة، العاطفة والإلهام، وأنا هنا من أجل ذلك، السلام”.

Watch as Blaise Matuidi Got Racial Insults vs Cagliari! https://t.co/CadbC5nOe2

— WF Productions (@productionsWF) January 7, 2018