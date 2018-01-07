ماتويدي لاعب يوفنتوس يتعرض لهتافات عنصرية مجددًا في الدوري الإيطالي (فيديو)

أعرب بليز ماتويدي، لاعب خط وسط يوفنتوس، عن غضبه لتعرضه للعنصرية مجددًا في الملاعب الإيطالية، ولكن هذه المرة جاءت خلال مواجهة كالياري، أمس السبت، في اللقاء الذي انتهى بفوز صعب لليوفي بهدف سجله فيديريكو بيرنارديسكي.

وكتب ماتويدي عبر حسابه على “فيسبوك”: “أشكركم على جميع رسائلكم، واجهت سلوكًا عنصريًا خلال مباراة كالياري، بعض الضعفاء يحاولون التأثير عليك بتلك الكراهية”.

وأضاف: “لن أقابل ذلك بالمثل، لكن أشعر بالأسف تجاههم، ولهذا النموذج السيئ الذي يمثلونه، كرة القدم تعزز من قيم المساواة، العاطفة والإلهام، وأنا هنا من أجل ذلك، السلام”.

Watch as Blaise Matuidi Got Racial Insults vs Cagliari! https://t.co/CadbC5nOe2 — WF Productions (@productionsWF) January 7, 2018

وكانت رابطة الدوري الإيطالي، عاقبت نادي هيلاس فيرونا بغرامة 20 ألف يورو، وإغلاق الجزء الجنوبي من مدرجات ملعبه “مانويل أنطونيو بينتغودي”، بسبب هتافات جماهيره العنصرية ضد ماتويدي، خلال مباراة الفريقين في الجولة الماضية من الكالتشيو، والتي انتهت بفوز السيدة العجوز بنتيجة 3-1.

كما أنها ليست هذه المرة الأولى، التي تقع فيها مثل هذه الحوادث العنصرية بملعب كالياري، حيث تعرض لها لاعب وسط بيسكارا سولي علي مونتاري في مايو 2017، ووقتها اشتكى اللاعب الغاني للحكم على هذه الإهانات العنصرية، لكن تم إنذاره، وبعدها قام مونتاري بمغادرة أرضية الميدان، فوجه له الحكم البطاقة الحمراء.