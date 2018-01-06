سباليتي ينفجر غضبًا عقب تعادل إنتر ميلان مع فيورنتينا

فقد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، أعصابه بعدما مُنيت شباكه بهدف التعادل مع فيورنتينا في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراتهما، أمس الجمعة، قائلًا: إن والدته التي يبلغ عمرها 80 عامًا تدرك أن فريقه يفتقد لقلب دفاع.

ووضع القائد ماورو إيكاردي إنتر ميلان في المقدمة، لكن جيوفاني سيميوني أدرك التعادل لفيورنتينا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتواصل تراجع نتائج إنتر ميلان، الذي تعادل 3 مرات وخسر مرتين في 5 مباريات في الدوري، فضلًا عن الخسارة أمام الغريم التقليدي ميلان في دور الـ 8 للكأس.

وقال مدرب روما السابق لشبكة “مدياسيت بريميوم” التلفزيونية: “لا أعرف ماذا أقول. لماذا تذهبون لغرفة خلع الملابس وتقولون للاعبين إنهم لم يكونوا جيدين بما يكفي. من الواضح أن هناك صعوبات ونعلم أننا نفتقد وجود قلب دفاع. حتى أمي التي يبلغ عمرها 80 عامًا وتجلس في المنزل تعرف أننا لا نملك قلب دفاع”.

وأضاف: “عانينا كثيرًا هذا الأسبوع، حيث يعاني يوتو ناغاتومو من الإنفلونزا ولعب أندريا رانوتشيا، رغم معاناته من ألم في ضلوعه، ورغم ذلك قدّم أفضل ما لديه. نفتقد لكرة بسهولة ونصنع مشاكل لأنفسنا. لكن أخذنا زمام المبادرة وتقدمنا ورغم ذلك فيورنتينا استحق التعادل”.

واستمر إنتر ميلان صاحب المركز الثالث في موقعه برصيد 42 نقطة، متأخرًا بـ 6 نقاط عن نابولي المتصدر، وبـ 5 عن يوفنتوس الثاني، بعدما مدد سلسلة مبارياته دون انتصار في الدوري إلى 5 مباريات.