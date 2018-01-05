فيورنتينا يحرم إنتر ميلان من الفوز بتعادل قاتل.. وهذا ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

حرم فريق فيورنتينا، مساء الجمعة، نظيره انتر ميلان من تحقيق الفوز ليتعادل معه في الوقت القاتل بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف إلى أن جاءت الدقيقة 55 لينجح الأرجنتيني ماورو إيكاردي من تسجيل هدف التقدم.

وبحث لاعبو فيورنتينا عن فرصة تحقيق التعادل في الدقائق المتبقية من اللقاء إلى أن جاءت الدقيقة 90 ليتمكن الأرجنتيني جيوفاني سيميوني من تسجيل التعادل.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد الانتر إلى 42 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد فيورنتينا إلى 28 نقطة في المركز السابع، حيث يتصدر نابولي الترتيب برصيد 48 نقطة.