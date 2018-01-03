نابولي الإيطالي يستهدف ضم بالوتيلي “مجانًا”

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن نابولي، متصدر الدوري المحلي، يسعى للتعاقد مع المهاجم ماريو بالوتيلي، نجم نيس الفرنسي، مجانًا في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة “كوريير ديلو سبورت” الإيطالية، أن بالوتيلي هو “فرصة” لموريسيو ساري المدير الفني لنابولي، الذي يريد تدعيم صفوفه خاصة خياراته الهجومية.

وتألق الدولي الإيطالي السابق البالغ عمره 27 عامًا في صفوف نيس حيث سجل 33 هدفًا في 49 مباراة مع الفريق منذ انتقاله من ليفربول إلى الدوري الفرنسي العام الماضي.

وينتهي عقد بالوتيلي مع نيس بنهاية المسم الحالي، وحتى الآن لم يوافق على تجديد عقده رغم حرص الفريق الفرنسي على استمراره بالفريق.

وواجه بالوتيلي فريق نابولي في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، ولم يخف إعجابه بالنادي الإيطالي؛ ما يمهد عودته لبلاده.

وسبق لبالوتيلي اللعب في صفوف إنتر وميلان، وكذلك مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيان لكنه أعاد اكتشاف نفسه في صفوف نيس.