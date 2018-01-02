صحيفة “ليكيب” تختار التشكيلة المثالية لعام 2017 (صورة)

أعلنت صحيفة ” ليكيب ” الفرنسية عن تشكيلة سنة 2017، بعد تصويت ضم عددًا كبيرًا من الصحفيين من كل بلاد العالم ، وشهدت سيطرة ريال مدريد بـ4 لاعبين، مقابل 3 لباريس سان جرمان الفرنسي، ولاعب من كل من يوفنتوس وتشيلسي وبايرن ميونخ وبرشلونة .

وكانت حصة الأسد في التصويتات لفائدة الإسباني سيرجيو راموس في فئة وسط الدفاع بحصوله على 406 أصوات مقابل 231 للألماني ماتس هوملز الذي رافقه في التشكيل الأساسي.

وفي فئة لاعبي الوسط الهجومي والأجنحة تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصل على 405 أصوات مقابل 335 صوتًا لنيمار والثنائي حصلا على مركز في التشكيل الأساسي.

وكان ضمن المرشحين في هذه الفئة أيضًا البلجيكي إيدين هازارد والمصري محمد صلاح.

وفي فئة المهاجمين حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو على الصف الأول بـ398 صوتًا مقابل 361 صوتًا للأوروغوياني إيدينسون كافاني الذي رافقه في التشكيل النهائي، فيما فشل البولندي ليفاندوفسكي والفرنسي كليان مبابي والأرجنتيني هيغواين ومواطناه باولو ديبالا وسيرغيو أغويرو والكولومبي رادميل فالكاو والأوروغوياني لويس سواريز.

وفيما يلي التشكيل الأساسي لسنة 2017.

الحارس : جانلويجي بوفون ( يوفنتوس )

الدفاع : الإسباني سيرجيو راموس والبرازيلي مارسيلو ( ريال مدريد ) والألماني ماتس هولمز ( بايرن ميونخ ) والبرازيلي داني ألفيس ( يوفنتوس / باريس سان جيرمان ).

وسط الميدان : الفرنسي نغولو كانتي ( تشيلسي ) والكرواتي لوكا مودريتش ( ريال مدريد ) والأرجنتيني ليونيل ميسي ( برشلونة )

الهجوم : البرتغالي كريستيانو رونالدو ( ريال مدريد ) والأوروغوياني إيدينسون كافاني ( باريس سان جيرمان ) والبرازيلي نيمار ( برشلونة / باريس سان جيرمان ) .