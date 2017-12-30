إنتر ميلان يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع لاتسيو سلبيًا في الدوري الإيطالي

واصل فريق إنتر ميلان مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإيطالي، بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه لاتسيو خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في المرحلة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري.

وكان إنتر ميلان يمني النفس بتحقيق الفوز أمام لاتسيو، من أجل العودة إلى الانتصارات التي غابت عن الفريق في المباريات الثلاث السابقة، لكنه سقط في فخ التعادل السلبي.

وكان إنتر ميلان قد تعادل مع يوفنتوس سلبيًا يوم 9 من الشهر الجاري ثم خسر أمام أودينزي 1 / 3 ثم أمام ساسولو صفر / 1.

وبهذا التعادل رفع إنتر ميلان رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بفارق سبع نقاط عن المتصدر نابولي وثلاث نقاط عن يوفنتوس، صاحب المركز الثاني، في حين رفع لاتسيو رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس.