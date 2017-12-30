ميلان يتعادل بصعوبة مع فيورنتينا.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

تعادل ميلان المتعثر 1-1 مع مضيفه فيورنتينا في مباراة باهتة بعدما أنقذه هاكان شالهان أوغلو من الخسارة الثالثة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم السبت.

وجاء الهدفان في غضون ثلاث دقائق عندما تقدم جيوفاني سيموني لفيورنتينا في الدقيقة 71 بضربة رأس بعد تمريرة كريستيانو بيراجي قبل أن يدرك شالهان أوغلو التعادل لفريق المدرب جينارو جاتوسو.

وتابع اللاعب التركي، المتخصص في تنفيذ الركلات الحرة، تسديدة سوسو المرتدة من ماركو سبورتيلو، حارس فيورنتينا، وسجل الهدف.

الدوري الايطالي :

اهداف المباراة : ميلان 1 × 1 فيورنتينا pic.twitter.com/L3O4cOzTWL — اهداف المباريات (@sport_ksa_1) December 30, 2017

وأصبح رصيد فيورنتينا 27 نقطة في المركز الثامن مقابل 25 نقطة لميلانو، الذي أنفق الملايين على تعاقدات اللاعبين الصيف الماضي، في المركز التاسع.

وكان ميلانو محظوظًا للبقاء بصفوف مكتملة حتى نهاية الشوط الأول عقب نجاة أليسيو رومانيولي من الطرد واكتفاء الحكم بإنذاره رغم ارتكاب خطأ ضد سيموني الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

وأنقذ جيانلويجي دوناروما، حارس ميلانو، فريقه بتصديه ببراعة لضربة رأس جيل دياز قبل أن تصطدم الكرة بالعارضة.