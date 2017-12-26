لاتسيو يفوز على فيورنتينا بصعوبة ويصعد للدور قبل النهائي بكأس إيطاليا (فيديو)

انتزع فريق لاتسيو بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي بكأس إيطاليا لكرة القدم بتغلبه على فيورنتينا 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في دور الثمانية من البطولة.
ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيناد لوليتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة.
وكان لاتسيو صعد لدور الثمانية بعد تغلبه على تشيتاديللا المنافس بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، 4 / 1 في دور الستة عشر، فيما تأهل فيورنتينا لدور الثمانية بعد تغلبه على سامبدوريا 3 / 2.
القائد #لوليتش يضع #لاتسيو في المقدمة بهدف بالدقيقة 6 ويفرح جماهير الملعب الأولمبي#لاتسيو_فيورنتينا#كأس_إيطاليا#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/QMX4MlVK9w
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 26, 2017
ويحتل لاتسيو المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، فيما يحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 26 نقطة.