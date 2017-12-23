يوفنتوس يعبر روما بصعوبة ويطارد نابولي على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

واصل فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الستة الماضية مطاردته لنابولي على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم من خلال الفوز على ضيفه روما 1 /صفر اليوم السبت في المباراة القمة التي جمعت بينهما ضمن المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

وفي وقت سابق عزز فريق نابولي موقعه في الصدارة عبر الفوز على ضيفه سامبدوريا 3 /2.

واكتسح لاتسيو ضيفه كروتوني 4 /صفر ليعزز موقعه في المركز الخامس فيما سقط إنتر ميلان على ملعب مضيفه ساسولو صفر/1.

وفي باقي المباريات فاز اودينيزي على فيرونا 4 /صفر واتالانتا على مضيفه ميلان 2 /صفر وجنوه على بينيفينتو 1 /صفر وتعادل سبال مع تورينو 2 /2.

وعلى ملعب يوفنتوس أرينا يدين يوفنتوس بالفضل في الفوز على روما إلى المغربي مهدي بنعطية الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 18.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر فيما توقف رصيد روما عند 38 نقطة في المركز الرابع وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وسيطر يوفنتوس على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة وكان بمقدوره تسجيل عدد كبير من الأهداف لولا سوء الحظ الذي لازم ماريو ماندزوكيتش وجونزالو هيجواين.

وفي المقابل لعب روما بشكل دفاعي في أوقات كثيرة من المباراة لصد الطوفان الهجومي ليوفنتوس لكن رغم ذلك لاحت عدة فرص خطيرة للفريق لعل أبرزها انفراد كامل من اليساندرو فلورينزي قبل عشر دقائق من النهاية ولكن العارضة وقفت له بالمرصاد.

كان بمقدور صاحب الأرض أن يتقدم بهدف بعد مضي خمس دقائق فقط بعدما انفرد الألماني سامي خضيرة بالمرمى تمامًا لكنه سدد بغرابة شديدة بجوار القائم.

ولاحت فرصة خطيرة أخرى ليوفنتوس عندما أرسل بليز ماتويدي عرضية متقنة قابلها الكرواتي ماريو ماندزوكيتش برأسه لكن الكرة مرت على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى الحارس اليسون.

وأنقذ اليسون مرمى روما من هدف محقق وتصدى لضربة رأس قوية من المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين بعد مرور الربع ساعة الأولى.

وجاءت الدقيقة 18 لتشهد هدف السبق ليوفنتوس بتوقيع المغربي مهدي بنعطية إثر ضربة ركنية من الناحية اليسرى قابلها جورجيو كيليني بتسديدة باتجاه المرمى لكن اليسون أبعدها لتصل إلى بنعطية الذي سدد في العارضة لترتد الكرة له مجددًا ليسدد هذه المرة في الشباك.

وفرض يوفنتوس سيطرته بشكل كامل على المباراة بعد هدف بنعطية ونجح في الوصول عدة مرات لمرمى اليسون، لكن لاعبيه افتقدوا إلى الدقة في اللمسة الأخيرة.

وعلى عكس سير اللعب كاد روما أن يدرك التعادل في الدقيقة 26 عندما مرر دييجو بيروتي كرة رائعة لستيفان شعراوي أمام المرمى مباشرة ليسدد الأخير من لمسة واحدة ولكن الحارس فوسيتش تشيزني أنقذ الموقف ببراعة.

واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في آخر عشر دقائق مع ميل الأفضلية لصالح يوفنتوس لكن دون أن ينجح أي منهما في هز شباك الآخر لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف نظيف.

وبعد مرور تسع دقائق من بداية الشوط الثاني أهدر جونزالو هيجواين هدفًا محققًا ليوفنتوس، بعدما انفرد بمرمى روما تمامًا لكنه سدد بغرابة شديدة بجوار القائم.

وفرض يوفنتوس سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب وشكل تهديدًا مستمرًا على مرمى اليسون، ولكن دون أن ينجح في تسجيل الهدف الثاني وسط حالة من الاستبسال الدفاعي للاعبي روما.

وأهدر هيجواين فرصة أخرى محققة ليوفنتوس ثم تبعه خوان كوادرادو بإضاعة فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وكاد إدين دجيكو أن يرد بهدف التعادل لروما في الدقيقة 71 ولكن تصويبته ضلت طريقها للشباك.

وضاعت أخطر فرصة لروما قبل عشر دقائق من نهاية المباراة بعدما تهيأت الكرة لاليساندرو فلورينزي أمام مرمى مباشرة ليسدد من لمسة واحدة ولكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وأهدر روما فرصتين محققتين في الدقائق الأخيرة ليخرج يوفنتوس فائزًا بهدف بنعطية.