نابولي يعزز صدارته في ترتيب الدوري الإيطالي.. وإنتر ميلان يسقط مجددًا

المصدر: د ب أ

عزز فريق نابولي موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، عبر الفوز على ضيفه سامبدوريا 3 /2 اليوم السبت في المرحلة 18 من المسابقة.

واكتسح لاتسيو ضيفه كروتوني 4 /صفر ليعزز موقعه في المركز الخامس فيما سقط إنتر ميلان على ملعب مضيفه ساسولو صفر/1.

وفي باقي المباريات فاز أودينيزي على فيرونا 4 /صفر وجنوه على بينيفينتو 1 /صفر وتعادل سبال مع تورينو 2 /2.

وعلى ملعب سان باولو نجح نابولي في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز 3 /2 ليحصد ثلاث نقاط غالية.

وبادر سامبدوريا بالتسجيل بعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة عن طريق جاستون راميريز ولكن آلان ماريز لوريرو أدرك التعادل لنابولي في الدقيقة 16.

وأعاد فابيو كوالياريلا سامبدوريا إلى المقدمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 27 من ضربة جزاء.

وأدرك لورنزو إنسيني التعادل لنابولي في الدقيقة 33 وبعد ست دقائق فقط أحرز القائد ماريك هامسيك هدف الفوز لأصحاب الأرض.

الفوز رفع رصيد نابولي في الصدارة إلى 45 نقطة بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع روما، فيما يحل إنتر ميلان في المركز الثالث بعد أن تجمد رصيده عند 40 نقطة.

وسقط إنتر ميلان للمرة الثانية على التوالي بعد أن خسر في الجولة الماضية على يد أودينيزي 1 /3.

وسجل دييجو فالتشينيلي هدف الفوز لساسولو في الدقيقة 34 ليرفع الفريق رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب الأوليمبيكو انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء فاتر من الفريقين، ولكن لاتسيو أمطر شباك ضيفه برباعية نظيفة في الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس بعدما حقق الفوز الأول له في آخر ثلاث مباريات من المسابقة فيما تجمد رصيد كروتوني عند 15 نقطة في المركز السادس عشر بعدما مني بالهزيمة الخامسة له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وافتتح جوردان لوكاكو التسجيل في الدقيقة 56 إثر هجمة مرتدة سريعة للفريق وتمريرة من زميله شيرو إيموبيلي.

وسجل إيموبيلي الهدف الثاني إثر تمريرة من زميله البجديل سيناد لوليتش ليرفع إيموبيلي رصيده إلى 16 هدفًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وضاعف لوليتش والبديل الآخر فيليبي أندرسون النتيجة بهدفين آخرين للاتسيو في الدقيقتين 86 و89.