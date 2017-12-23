هل يستبعد المنتخب الإيطالي ماريو بالوتيلي لأسباب عنصرية؟

أثار الإيطالي أنجيلو أوغبونا الجدل بعد حديثه عن أسباب استبعاده من المنتخب الإيطالي الأول، إلى جانب ماريو بالوتيلي.

وتساءل أوغبونا في تصريح نقلته صحيفة “ميرور” الإنجليزية، وقال: “لا أرى نفسي مستبعدًا بشكل نهائي من المنتخب الإيطالي، ولست معتادًا على هذا الغياب الطويل”.

وأضاف: “لا أعرف سبب الغياب عن الأتزوري إذا كان فنيًا أو سياسيًا، وأحاول إقناع نفسي أنني أملك الأمل للعودة لمنتخب بلادي، أتمنى ألا يكون سياسيًا”.

وأضاف لاعب ويستهام الإنجليزي: “قبل التفكير في المنتخب الوطني، الاتحاد الإيطالي يحتاج إلى إصلاحات.

وكان رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كارلو تافيكيو، قد أثار موجة غضب العام 2014، عندما أرجع تراجع كرة القدم الإيطالية إلى الاعتماد على اللاعبين الأجانب، كما وصف اللاعبين الأفارقة بأنهم “أكلة الموز”.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عقوبة الإيقاف على كارلو تافيكيو، ومنعه من شغل أي منصب داخل الفيفا لمدة 6 أشهر عقب تصريحه.

وفشل الآزوري في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل، عقب الخسارة 1/0 أمام المنتخب السويدي في الملحق الأوروبي.