أنشيلوتي يكشف أسباب رفضه تولي تدريب المنتخب الإيطالي

قال كارلو أنشيلوتي، إن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تفاوض معه حول إمكانية توليه تدريب منتخب إيطاليا؛ لكنه رفض ذلك مفضلًا الاستمرار في العمل على مستوى الأندية.

وقال أنشيلوتي، الذي استغنى بايرن ميونخ، بطل ألمانيا، عن خدماته في سبتمبر أيلول الماضي، إنه سعيد بثقة الاتحاد الإيطالي في قدراته ليتولى المسؤولية خلفًا لسلفه جيان بييرو فنتورا، الذي أقيل بعد فشل إيطاليا المفاجيء في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

وقال أنشيلوتي: “هذه مهمة مختلفة تمامًا.. وأنا أود الاستمرار في التدريب على مستوى الأندية.. لا زلت أستمتع بالعمل والتدريب في كل يوم”.

وأضاف أنشيلوتي خلال برنامج رياضي بثه التلفزيون الإيطالي الرسمي: “الكرة الإيطالية لديها بعض المشكلات، التي لا أعتقد أن بوسعي حلها وحدي.. إنه نظام كامل يحتاج إلى تغيير”.

وأشار أنشيلوتي: “هناك صراع بين الاتحاد والأندية. الاتحاد يحتاج لفرض نفسه على الأندية من أجل إصلاح النظام”.

وأنشيلوتي، البالغ 58 عامًا، صاحب تاريخ كبير في مجال التدريب؛ إذ سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ميلانو وريال مدريد، كما فاز بألقاب الدوري المحلي في إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا.