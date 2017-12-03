إنتر ميلان يقسو على كييفو ويرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

أشعل إنتر ميلان صراع المنافسة على قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما ارتقى إلى صدارة البطولة، عقب فوزه الساحق 5/0 على ضيفه كييفو اليوم الأحد في المرحلة الخامسة عشرة للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم بالمرحلة ذاتها عن فوز فيورنتينا على ضيفه ساسولو 3/0، فيما تعادل بولونيا مع ضيفه كالياري 1/1.

وارتفع رصيد إنتر ميلان، الذي حقق فوزه الخامس خلال مبارياته الست الأخيرة في البطولة، إلى 39 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه نابولي، الذي تراجع للمركز الثاني، وبفارق نقطتين أمام يوفنتوس، صاحب المركز الثالث، حامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة.

وفي المقابل، تجمد رصيد كييفو عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر، علمًا بأن هذه هي الخسارة الخامسة التي تلقاها الفريق في المسابقة هذا الموسم، مقابل 5 انتصارات و5 تعادلات.

وافتتح إيفان بيريسيتش التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 23، قبل أن يضيف ماورو إيكاردي الهدف الثاني في الدقيقة 39، لينفرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 16 هدفًا، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

وعاد بيريسيتش لهز الشباك مجددًا، بعدما أضاف الهدف الثالث لإنتر ميلان في الدقيقة 57، فيما أضاف ميلان سكيرينيار الهدف الرابع في الدقيقة 60.

وواصل بيريسيتش تألقه بعدما اختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لإنتر ميلان وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليصبح (هاتريك) اللقاء وينصب نفسه بطلًا للمباراة دون منازع.

ويأتي هذا الفوز، ليمنح إنتر ميلان، الفريق الوحيد الذي ما زال محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم في البطولة، قوة دفع قوية قبل مواجهته المرتقبة مع مضيفه يوفنتوس يوم السبت المقبل في المرحلة المقبلة، والتي ربما تحدد نتيجتها شكل المنافسة على اللقب هذا الموسم.