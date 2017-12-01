يوفنتوس يهزم نابولي ويقلص الفارق في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي

المصدر: د -ب-أ

قلص فريق يوفنتوس الفارق الذي يفصله في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم خلف مضيفه نابولي إلى نقطة واحدة بعدما فاز عليه 1 /صفر اليوم الجمعة ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب سان باولو يدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 12.

ورفع يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الستة الماضية رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر.

وحقق يوفنتوس فوزه الثاني عشر هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وهزيمتين فيما خسر نابولي للمرة الأولى هذا الموسم مقابل 12 انتصارا وتعادلين.

الدوري الإيطالي | نابولي 0 × 1 يوفنتوس هدف اول يوفنتوس هيقواين اسيست ديبالا HD pic.twitter.com/tPd2CGICBu — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

روما يعبر سبال بثلاثية

تغلب فريق روما على ضيفه سبال 3 /1 اليوم الجمعة ضمن المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، وتجمد صيد سبال عند عشر نقاط في المركز الثامن عشر.

وتعرض سبال لنقص عددي في صفوفه بعد مرور تسع دقائق فقط من بداية اللقاء لطرد فيليبي دال بيلو لمحاولته خلع قميص البوسني ادين دجيكو مهاجم روما.

واستغل روما النقص العددي في صفوف الفريق الضيف، وتقدم بهدف في الدقيقة 19 بواسطة دجيكو ثم أضاف كيفين ستروتمان الهدف الثاني في الدقيقة 32 وتبعه لورينزو بيليجريني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 53.

وحصل سبال على ضربة جزاء في الدقيقة 55 نفذها فيدريكو فيفياني، ولكن اليسيون بيكر حارس روما ابعدها لتصل الكرة إلى فيفياني الذي سدد إلى داخل الشباك.

الدوري الايطالي | روما 1 × 0 سبال هدف روما اول ديزيكو HD pic.twitter.com/RuQPEF0vrj — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

الدوري الايطالي | روما 2 × 0 سبال هدف روما الثاني HD pic.twitter.com/BnjeEkEaOW — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

الدوري الايطالي | روما 3 × 0 سبال هدف روما الثالث HD pic.twitter.com/zdD0vDwO7W — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ١ ديسمبر، ٢٠١٧