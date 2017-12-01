مباراة نابولي ويوفنتوس.. من ينتصر في صدام ساري وأليغري؟

يتابع عشاق الساحرة المستديرة مساء الجمعة الصدام المثير والمرتقب بين نابولي وضيفه يوفنتوس في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب في ظل موسم رائع يعيشه أبناء نابولي.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح وعناوين الموقعة المرتقبة بين نابولي ويوفنتوس في السطور التالية:

صراع الصدارة.

يبدو اللقاء مهمًا وحاسمًا في صراع الصدارة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، خاصة أن نابولي يتصدر المسابقة.

ويسعى نابولي خلال مباراته ضد يوفنتوس إلى تحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة الترتيب وتوسيع الفارق مع حامل اللقب، بينما يحتل يوفنتوس المركز الثالث والفوز يعني له الاقتراب من القمة.

ساري العبقري.

ينتظر عشاق نابولي الكثير من مديره الفني ساري الذي يقود الفريق إلى موسم استثنائي في المرحلة الحالية، وخلال لقاء يوفنتوس تحديدًا.

ولم يفز نابولي على يوفنتوس في مسابقة الدوري منذ العام 2015 وهو أمر يجعل الفريق المتصدر يبحث عن استعادة الفوز على حساب اليوفي بالدوري، خاصة أنه فاز عليه ببطولة كأس إيطاليا.

ويراهن ساري العبقري على قدراته وخططه التي تعتمد على طريقة 4-3-3 والتوزيع الهجومي المميز، مما يجعله فريقًا مرعبًا خاصة على أرضه.

أليغري وتصحيح المسار.

يبحث ماسيمو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن تصحيح المسار في موسمه الحالي، خاصة أنه فقد العديد من النقاط وهو ما أثر على الفريق.

ويخشى البيانكونيري السقوط في فخ الهزيمة، وهو ما يجعل الفارق يتَّسع بينه وبين نابولي، ويجعل الفريق في أزمة حقيقية في صراع الصدارة.

وعانى يوفنتوس خلال الفترة الماضية من أخطاء فردية وجماعية وعدة مشاكل في خط الدفاع بعد رحيل مدافعه ليوناردو بونوتشي.

طعنات هيغواين.

يخشى نابولي طعنات لاعبه السابق الأرجنتيني غونزالو هيغواين هداف يوفنتوس الذي يعرف الطريق جيدًا للوصول إلى مرمى نابولي.

وسجل هيغواين بقميص يوفنتوس 3 أهداف في شباك نابولي في عقر داره، خاصة أن الفريق يسعى إلى حصد النقاط الثلاث ويعتمد على دويتو هيغواين ومواطنه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي يبدو لاعبًا متميزًا.

وأكد أحمد صبري، مراسل قناة “أون سبورت” في إيطاليا، لـ”إرم نيوز” أن هيغواين من اللاعبين المتميّزين أصحاب الخبرات الذين سيكون لهم دور مهم في حسم اللقاء.

وأضاف:” هيغواين لاعب مهم ومتميز، ولابد أن يتم التعامل معه من دفاع نابولي بحذر شديد، والاعتماد على أداء متوازن، خاصة أن ديبالا وهيغواين يستطيعان حسم اللقاء”.

هجوم مرعب،

يملك نابولي هجومًا مرعبًا نجح في تسجيل 35 هدفًا خلال 14 مباراة وهو أمر يعكس التفوق الهجومي لأبناء المدرب ساري.

ويعتمد نابولي على قدرات مهاجمه البلجيكي درايس ميرتينز الذي سجل 10 أهداف وتألق بشكل لافت إلى جانب الجناحين المميزين إنسيني، وكاييخون، بخلاف صانع الألعاب هامشيك.