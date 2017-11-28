مونتيلا مندهش لإقالته من تدريب ميلان: كانت نهاية سيئة

أبدى فينشينزو مونتيلا اندهاشه بعد إقالته من تدريب نادي ميلان الإيطالي، معربًا عن اعتقاده بأن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب من ملاك النادي وليس من مسؤوليه.

وأعلن ميلان، أمس الإثنين، إقالة مونتيلا من تدريب الفريق بعد التعادل السلبي مع ضيفه تورينو، ليتولى جينارو غاتوزو تدريب الفريق خلفًا له.

وقال مونتيلا لصحيفة “لا غازيتا ديللو سبورت”، اليوم الثلاثاء: “كنت هادئًا ولم أشتبه في أي شيء، كنت في التدريبات بالفعل كيوم عمل عادي”.

وأضاف: “توقيت الإقالة أكثر ما فاجأني، خاصة وأن الفريق بدأ في التحسن”.

وأشار: “أعتقد أن هذا القرار جرى اتخاذه من قبل ملاك النادي وليس من المسؤولين”.

وأتم: “اللاعبون احتفوا بي، لا أحب الوداع، لقد كانت نهاية سيئة، لكن الجميع كان لطيفًا معي”.