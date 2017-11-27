إيكاردي يثير الارتباك في ماراثون فلورنسا (فيديو)

رغم أن العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة تسعى خلفه للتعاقد معه؛ إلا أنه من الواضح أن رحيل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن فريقه إنتر ميلان صعب للغاية.

وقدّم قائد إنتر ميلان عرضًا قويًا آخر في كالياري، بعد أن سجل هدفين ليقود فريقه إلى الفوز 3/1 يوم السبت الماضي ويحافظ على المركز الثاني، ومطاردة نابولي المتصدر.

وخلال ماراثون في فلورنسا وتحت زخات المطر، كان إيكاردي قد تابع الماراثون، لكن الغريب حقًا توقف أكثر من متسابق عن الركض من أجل تحية إيكاردي، حيث سقط أحدهم على ركبتيه وقبّل يد مهاجم الأرجنتين الدولي.

ويسعى ريال مدريد خلف المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا، وكذلك سبق لآرسنال السعي خلفه الموسم الماضي لكنه فضّل البقاء في إنتر ميلان وحمل شارة القيادة.