غونزالو هيغواين يخضع لجراحة في اليد

قال يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بموقعه على الإنترنت، اليوم الإثنين، إن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين خضع لجراحة لعلاج كسر في اليد اليسرى.

وجلس الأرجنتيني هيغواين (29 عامًا) على مقاعد البدلاء وهو يلف يده بضمادات، ولم يشارك في انتصار يوفنتوس 3/0 على ضيفه كروتوني أمس الأحد.

ولم يكشف النادي متى أُصيب هيغواين.

وقال يوفنتوس في بيان: “سيتم الإعلان عن موعد عودة هيغواين للمنافسات خلال الأيام المقبلة”.

وتوقعت وسائل إعلام إيطالية أن يغيب هيغواين عن مواجهة يوم الجمعة المقبل، أمام ناديه السابق نابولي الذي يتصدر الترتيب متفوقًا بنقطتين على إنتر ميلان، وبـ 4 نقاط عن يوفنتوس الثالث.

وسجل هيغواين 10 أهداف وصنع 3 الموسم الحالي مع يوفنتوس في 10 مباريات، علمًا أنه انتقل إلى الفريق صيف العام 2016 مقابل 90 مليون جنيه إسترليني.