ساسولو الإيطالي يقيل بوتشي من منصب المدير الفني

أعلن نادي ساسولو الإيطالي، اليوم الإثنين، إقالة كريستيان بوتشي من منصب المدير الفني للفريق، وذلك عقب الهزيمة على ملعبه أمام هيلاس فيرونا صفر / 2 أمس الأول السبت ضمن منافسات الدوري.

وكانت الهزيمة، أمام هيلاس فيرونا الصاعد هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى، هي التاسعة لساسولو خلال 14 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري، وقد بات متقدمًا بفارق نقطة واحدة فقط أمام مراكز الهبوط بجدول المسابقة.

يذكر أن الموسم الحالي كان الأول لبوتشي، البالغ 40 عامًا، في تدريب ساسولو، علمًا بأنه درب بيسكارا في دوري الدرجة الأولى لفترة خلال موسم 2012 / 2013 .