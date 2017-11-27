ميلان يقيل المدرب فينشنزو مونتيلا ويعين جينارو غاتوسو بدلًا منه

أعلن نادي ميلان الإيطالي إقالة مدرب الفريق فينشنزو مونتيلا، بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال خلال الفترة الأخيرة على الرغم من الإنفاق الجيد في سوق الانتقالات خلال الصيف الماضي.

وأشار ميلان في بيان إلى تعيين نجم الفريق السابق جينارو غاتوسو بدلًا من مونتيلا.

وتم إقالة مونتيلا بعد يوم واحد من تعادله سلبيا على أرضه أمام تورينو وهو ما ترك ميلان صاحب الإنفاق الضخم في المركز السابع بدوري الدرجة الأولى برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.

وكان غاتوسو يشغل من قبل منصب مدرب فريق الشباب بالنادي.

وتولى مونتيلا المسؤولية منذ بداية الموسم الماضي وقاد ميلان، بطل ايطاليا 18 مرة، لإنهاء الدوري في المركز السادس بجدول الترتيب.

ويعرف عن غاتوسو (39 عاما) بأنه أحد أقوى اللاعبين في مركز الوسط المدافع في ايطاليا خلال فترته كلاعب.

وبدأ غاتوسو مسيرته التدريبية مع فريق سيون السويسري في عام 2013 وأمضى فترة قصيرة كمدرب لباليرمو المنافس في دوري الدرجة الثانية الايطالي.

وعقب تدريبه أوفي كريت اليوناني، عاد جاتوسو إلى ايطاليا ليقود بيزا للصعود لدوري الدرجة الثانية في عام 2016. وعين غاتوسو مدربا لفريق الشباب بميلان قبل بداية الموسم الحالي.