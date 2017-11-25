هل يدخل البرازيلي روبينيو السجن؟

لازالت قضية النجم البرازيلي روبينيو، المهاجم السابق لفرق ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان، تثير الجدل؛ بعد الحكم عليه بـ9 سنوات على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة ألبانية عام 2013، حين كان لاعبًا في ميلان.

وكتبت صحيفة “ماركا” تقريرًا حول وضعية المهاجم البرازيلي، وإمكانية دخوله السجن في حال تأييد المحاكم العليا في إيطاليا للقرار؛ ليصبح حكمًا نهائيًا، واستنادًا للقوانين البرازيلية، وتصريحات محاميه.

وأكد محامي النجم البرازيلي للصحيفة الإسبانية أنهم لازالوا يدرسون كل الخيارات القانونية للطعن في القرار أمام المحاكم الإيطالية، مع التأكيد أيضًا على نفي روبينيو كل الاتهامات التي كانت سببًا في صدور الحكم.

وحسب الصحيفة فإن المحامين يأملون في أن يعاقب القضاء الأعلى في إيطاليا روبينيو بغرامة مالية، حتى لو كانت مرتفعة أو رفض الحكم وإلغائه.

لكن الصحيفة الإسبانية أكدت أن روبينيو، الذي يلعب حاليًا لأتلتيكو مينيرو في البرازيل لن يدخل السجن حتى لو أيدت المحكمة العليا في إيطاليا الحكم بـ 9 سنوات أو خفضته لأن القوانين البرازيلية ترفض تسليم مواطنيها سوى في قضايا محددة ليس من بينها التهمة التي حوكم بها النجم السابق لميلان.

ويعرف القضاء الإيطالي أن روبينيو لن يحضر جلسات المحاكمة، ولن يدخل السجن سوى في حال سفره لإيطاليا أو دولة أوروبية أو دولة تملك اتفاقيات مع إيطاليا، وقد يكتفي بالحكم عليه بغرامة مالية مرتفعة لفائدة الضحية، وفي هذه الحالة يمكن للسلطات البرازيلية إجباره على دفعها.