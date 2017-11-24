هدف عكسي غريب من ليوناردو بونوتشي (فيديو)

حوّل ميلان الإيطالي تأخره بهدف أمام أوستريا فيينا النمساوي إلى فوز عريض بلغ 5/1 ليتأهل إلى دور الـ 32 من الدوري الأوروبي وينقذ مؤقتًا رأس مدربه الإيطالي فينتشينزو مونتيلا المهدد بالإقالة.

وتقدم أوستريا فيينا بهدف غريب في الدقيقة 21 عبر الدنماركي كريستوف مونشين الذي تجاوز الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما بطريقة سهلة ثم أرسل الكرة نحو المرمى وحاول العميد ليوناردو بونوتشي إبعادها لكنها ارتطمت بالقائم ودخلت المرمى بطريقة غريبة.

ومنذ رحيله عن يوفنتوس ما زال الدولي الإيطالي لم يقدم مستواه المعهود رغم أنه مُنح شارة قيادة فريقه الجديد ميلان.

وحسم الفوز تأهل ميلان إلى الدور المقبل بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة من 5 مباريات، بفارق 4 نقاط عن آيك أثينا أقرب ملاحقيه.