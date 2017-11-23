ديبالا: ميسي هو “مارادونا” الجيل الحالي

امتدح الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، عقب المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووصف باولو ديبالا زميله في المنتخب الأرجنتيني، بمارادونا العصر الحالي.

وقال ديبالا في تصريحات صحفية عقب المباراة: “ليونيل ميسي هو مارادونا الجيل الحالي، وأتشرف باللعب معه في المنتخب الوطني الأرجنتيني”.

تصريحات ديبالا نفت مزاعم بعض وسائل الإعلام التي قالت إن هناك خلافًا كبيرًا بين الطرفين، بعد رفض ميسي وجود ديبالا في المنتخب الأرجنتيني.

وانتهت مباراة يوفنتوس وبرشلونة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.