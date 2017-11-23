4 أرقام من الجولة الخامسة لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا

شهدت الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا تأكد تأهل 8 فرق لدور 16 ولازالت 8 مقاعد ستحسم الجولة الأخيرة، كما سجلت عدة أرقام بعضها قياسية وبعضها سلبية.

وسجلت الفرق في الجولة الخامسة من دوري المجموعات 50 هدفًا وكانت أقوى الحصص في لقاء باريس سان جيرمان وسلتيك 7-1 ولقاء ريال مدريد وأبويل القبرصي 6-0 .

وحافظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف بعد إضافة هدفين متبوعا بـ4 لاعبين وهم الفرنسي وسام بن يدر و الإنجليزي هاري كين والبرازيلي نيمار والأوروغوياني إيدينسون كافاني وكلهم سجلوا 6 أهداف.

ونستعرض أبرز الأرقام المميزة في الجولة الخامسة

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أول لاعب يشارك مع 7 فرق مختلفة

شارك النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في لقاء فريقه مانشستر يونايتد أمام بازل السويسري ودخل بديلاً في ربع ساعة الأخيرة من اللقاء ليفك الشراكة مع الفرنسي نيكولاس أنيلكا والأرجنتيني سافيولا واللذين شاركا في المسابقة مع 6 فرق مختلفة.

وأصبح المهاجم السويدي أول لاعب يشارك في المسابقة مع 7 فرق مختلفة وهي أياكس الهولندي وميلان ويوفنتوس وأنتر ميلانو من إيطاليا وبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

باريس سان جيرمان يحطم رقمًا بروسيا دورتموند

حطم فريق باريس سان جيرمان رقم الفريق الألماني بروسيا دورتموند وأصبح أكثر فريق يسجل أهدافًا في دوري المجموعات حيث بلغت حاليًا 24 هدفًا وكان الرقم السابق 21 هدفًا سجله الفريق الألماني الموسم الماضي.

وبإمكان الفريق الفرنسي رفع رقمه في حال تسجيله لأهداف أمام بايرن ميونخ في اللقاء الأخير.

رونالدو يحسن رقمه القياسي

حسن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقمه القياسي بتسجيله 16 هدفا سنة 2015 ورفع الرقم إلى 18 هدفًا كما أصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع فريق واحد حيث وصل لـ98 هدفًا مع ريال مدريد.

رقم سلبي لبرشلونة

فشل برشلونة في التسجيل أمام يوفنتوس وهو اللقاء الثاني على التوالي الذي يفشل خلاله الفريق الإسباني في زيارة مرمى المنافسين بعد تعادل سلبي أمام أولمبياكوس.

وتعود آخر مرة فشل يوفنتوس من التسجيل في لقاءين متتالين في دوري المجموعات لأيلول / سبتمبر 2000 بعدما خسر أمام بيشكتاش التركي 3-0 ثم أمام ميلان الإيطالي 2-0 .