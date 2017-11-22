خلال 2017.. ريال مدريد يسيطر على قائمة الأفضل في أوروبا (صورة)

سيطر ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني الموسم الماضي، على قائمة أعلنها الاتحاد الأوروبي من 50 لاعبًا لاختيار الأفضل في 2017 .

وظهر 11 لاعبًا من ريال مدريد في القائمة التي ضمت كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، وماركو أسينسو، وغاريث بيل كيلور نافاس.

وذلك فضلًا عن ثلاثة من المدافعين، ومجموعة لاعبي خط الوسط بالكامل، لذلك تبدو هيمنة لاعبي ريال مدريد على قائمة الأفضل في أوروبا شبه كاملة.

وحقق ريال مدريد فوزًا ساحقًا على أبويل نيقوسيا القبرصي بستة أهداف، وحسم تأهله لدور الستة عشر لدوري الأبطال الذي توج بلقبه ثلاث مرات في آخر أربع سنوات.

وضمت القائمة أربعة لاعبين من أتلتيكو مدريد، وخمسة من برشلونة على رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وأندريس أنيستا والمدافع جيرارد بيكيه.

وسيتم التصويت لاختيار أفضل تشكيلة عن طريق مشاركة الجماهير، وسيتم إعلان القائمة الكاملة وأفضل لاعب قبل نهاية العام الحالي.