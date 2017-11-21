هل يصبح إيكاردي بديل كريم بنزيما في ريال مدريد الموسم المقبل؟

فجر النجم الإيطالي السابق دانييل ماسارو، أحد أفراد الجيل الذهبي لميلان، مفاجأة حين أكد على أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي سيكون مهاجمًا لريال مدريد الموسم المقبل.

وقال ماسارو، الذي يعمل حاليًا معلقًا لإحدى القنوات الرياضية: “أستطيع أن أقول إن ماورو إيكاردي سيكون مهاجم ريال مدريد الموسم المقبل مكان كريم بنزيما”.

وتناقلت الشائعات عدة مهاجمين مرشحين لخلافة المهاجم الفرنسي ومن بينهم التشيلي ألكسيس سانشيز والإنجليزي هاري كين والمصري محمد صلاح.

وتبلغ قيمة إيكاردي حاليا 50 مليون يورو، لكن إنتر ميلان لن يفرط في نجمه الأول بأقل من 100 مليون يورو لقيمته داخل الفريق.

ويتصدر المهاجم الأرجنتيني بنسبة أهدافه في فريقه قائمة هدافي أوروبا لكونه سجل 25 هدفًا بنسبة تصل إلى 52% من أهداف إنتر ميلان متقدمًا على تشيرو إيموبيلي الذي سجل 46% من أهداف لاتسيو.

ويأتي ليفاندوفسكي ثالثًا بنسبة 43% من أهداف بايرن ميونخ ثم هاري كين رابعًا حيث سجل 40% من أهداف توتنهام والكولومبي رادميل فالكاو الذي سجل 37،1% من أهداف موناكو .

ويحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز السادس لكونه سجل 36،3 من أهداف برشلونة.

وسبق لإيكاردي أن لعب في مدرسة برشلونة ورغم كونه لعب لمنتخبات الأرجنتين تحت 17 و19 عامًا، لكن الفريق الإسباني تركه يرحل لسامبدوريا مقابل 400 ألف يورو ونسبة 15% من قيمة أول انتقال لفريق آخر.

وتعاقد إنتر ميلان مع ماورو إيكاردي صيف 2013 مقابل 13 مليون يورو وسجل 91 هدفًا و23 تمريرة حاسمة في 159 لقاء.