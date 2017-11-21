أودينيزي يعين ماسيمو أودو مدربًا جديدًا له بعد إقالة دلنيري

أعلن نادي أودينيزي الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين ماسيمو أودو، في منصب المدير الفني للفريق.

وجاء التعاقد مع أودو، بعد ساعات قليلة من إقالة لويجي دلنيري، من منصب المدير الفني، بعد 12 مرحلة فقط من الدوري الإيطالي، بالموسم الحالي.

وتوج ماسيمو أودو مع المنتخب الإيطالي بكأس العالم 2006، كما فاز مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، كما سبق له اللعب في صفوف نابولي ولاتسيو وبايرن ميونخ، قبل أن ينهي مسيرته في صفوف ليس في 2012.

وأقيل أودو من تدريب بيسكارا في شباط/فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتول تدريب أي فريق.

وخسر أودينيزي على ملعبه أمام كالياري صفر / 1 أمس الأول، الأحد، لتكون الهزيمة الثامنة له في الموسم، مقابل أربعة انتصارات، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب مراكز الهبوط.

وكان دلنيري ، المولود بالقرب من أودين ، قد لعب موسمين ضمن صفوف الفريق، بين 1978 و1980 ، وتولى تدريبه بعد سبع مراحل من الدوري الإيطالي، في موسم 2016 / 2017 .