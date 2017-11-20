رسميًا.. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يكشف عن “تشكيلة القرن 21” (صورة)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن أفضل 11 لاعبًا في العالم خلال القرن الـ 21.

وقال الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عبر موقعه الإلكتروني إن عملية الاختيار، جاءت بمناسبة فتح التصويت على قائمة أبرز لاعبي العالم في عام 2017 الجاري.

وكشف “يويفا” أن عملية اختيار أفضل 11 لاعبًا في القرن الحادي والعشرين، جاءت بناء على نتيجة التصويت على التشكيل المثالي منذ عام 2001.

وشهدت التشكيلة المثالية للقرن الحالي 9 لاعبين من الذين لبعوا في الدوري الإسباني، كما شهدت 4 لاعبين ممن اعتزلوا كرة القدم في السنوات الأخيرة، ولم تشهد تواجد أي لاعب إيطالي.

واستعرض “يويفا” تشكيل الأفضل في القرن الـ21 بالطريقة التالية:

إيكر كاسياس: ظهر في تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في العالم الخاصة بالاتحاد الأوروبي أعوام 2007 و 2008 و 2009 و 2010 و 2011 و 2012.

سيرجيو راموس: ظهر في تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في العالم الخاصة بالاتحاد الأوروبي أعوام 2008 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 .

جيرارد بيكيه: ظهر في تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في العالم الخاصة بالاتحاد الأوروبي أعوام 2010 و 2011 و 2012 و 2015 و 2016 .

كارلوس بويول: ظهر في تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في العالم الخاصة بالاتحاد الأوروبي أعوام 2002 و 2005 و 2006 و 2008 و 2009 و 2010 .

فيليب لام: ظهر في تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في العالم الخاصة بالاتحاد الأوروبي أعوام 2002 و 2005 و 2006 و 2008 و 2009 و 2010 .

تشافي هرنانديز: ظهر في تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في العالم الخاصة بالاتحاد الأوروبي أعوام 2008 و 2009 و 2010 و 2011 و 2012 .

أندريس إنييستا: ظهر في تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في العالم الخاصة بالاتحاد الأوروبي أعوام 2009 و2010 و 2011 و 2012 و 2015 و 2016.

ستفين جيرارد: ظهر في تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في العالم الخاصة بالاتحاد الأوروبي أعوام 2005 و 2006 و 2007 .

ليونيل ميسي: ظهر في تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في العالم الخاصة بالاتحاد الأوروبي أعوام 2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2014 و2015 و2016.

كريستيانو رونالدو: ظهر في تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في العالم الخاصة بالاتحاد الأوروبي أعوام: 2004 و 2007 و 2008 و 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 .

تييري هنري: ظهر في تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في العالم الخاصة بالاتحاد الأوروبي أعوام 2001 و 2002 و 2003 و 2004 و 2006 .