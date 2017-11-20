هل اتخذ دي ماريا قراره بالانتقال إلى إنتر ميلان؟.. اللاعب يجيب

يحتاج فريق باريس سان جيرمان لبيع عدة لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلة، لتغطية صفقات انتقال النجمين البرازيلي نيمار والفرنسي كليان مبابي، وقدرت وسائل إعلام المبلغ الذي يحتاجه الفريق الفرنسي ما بين 80 و100 مليون يورو.

ويبقى الأرجنتيني أنخل دي ماريا والبرازيلي لوكاس مورا أبرز المرشحين لمغادرة الفريق في فترة الانتقالات، وسط اهتمام عدة أندية بخدماتهما.

ويعد دي ماريا أبرز اللاعبين الذين بإمكانهم منح باريس سان جيرمان مبلغا مهما في سوق الانتقالات، ورفض برشلونة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية دفع مبلغ 75 مليون يورو للتعاقد معه.

وقال النجم الأرجنتيني حول رحيله عن باريس سان جيرمان: “الانتقالات أفكر فيها قليلا، لكن القرار لن أتخذه حاليا”.

ويبقى إنتر ميلان أبرز المهتمين بالنجم الأرجنتيني الذي علق على الأمر، قائلا: “إيطاليا بيتي الثاني لكون زوجتي إيطالية، والتر ساباتيني صديقي لدينا علاقات جيدة منذ كنت في باليرمو نتبادل الرسائل ويسألني دائما لماذا لا ألعب أكثر”.

ويشغل والتر ساباتيني منصب المدير الرياضي لفريق إنتر ميلان؛ ما يسهل من مهمة انتقال النجم الأرجنتيني لإيطاليا، لكن باريس سان جيرمان حدد مبلغ 70 مليون يورو على الأقل للتخلي عن اللاعب.