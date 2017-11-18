آرسنال يسقط توتنهام بالقاضية في ديربي لندن.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

استعاد آرسنال نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بفوز ثمين 2 / صفر على جاره توتنهام، اليوم السبت، في لقاء “ديربي لندن” بافتتاح مباريات المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.

ولقّن آرسنال (المدفجية) جاره وضيفه توتنهام درسًا قاسيًا على مدار الشوط الأول الذي ظهر خلاله التفوق الواضح للمدفعجية وأسفر عن هدفين سجلهما الألماني شكودران موستافي والتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقتين 36 و41 .

وأحاطت الشكوك بالهدف الأول حيث يعتقد أن موستافي كان في وضع التسلل.

وتحسن أداء توتنهام في الشوط الثاني لكن الفريق افتقد القدرة على هز الشباك في ظل غياب التوفيق عن هاري كين الذي بدا متأثرًا بالإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية.

ورفع آرسنال رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس مؤقتًا بفارق الأهداف فقط خلف تشيلسي وبفارق نقطة واحدة فقط خلف توتنهام.

وثأر آرسنال من جاره توتنهام الذي تغلب عليه 2 / صفر في مباراة الفريقين بالدور الثاني في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

والفوز هو الأول للمدفعجية على توتنهام في الدوري الإنجليزي منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام وبالتحديد منذ فوز الفريق على توتنهام في عقر داره 1 / صفر في 16 آذار/مارس الماضي علما بأن آخر فوز سابق لآرسنال على توتنهام كان بملعب الأخير أيضا وذلك في كأس رابطة المحترفين قبل عامين.

واستعاد آرسنال بالفوز في مباراة اليوم بعض اتزانه بعد الهزيمة 1 / 3 أمام مانشستر سيتي قبل أسبوعين وذلك قبل توقف المسابقات المحلية بسبب جولة المباريات الدولية في الأسبوع الماضي.