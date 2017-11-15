على رأسهم إيطاليا وهولندا.. هل يشارك الغائبون عن كأس العالم في بطولة مصغرة بأمريكا؟

كشف تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم يدرس إمكانية استضافة مباريات في العام المقبل لمنتخبات أخفقت في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ومنها منتخبات إيطاليا وهولندا وتشيلي وغانا وأمريكا.

وأوضحت شبكة “إي.إس.بي.إن” أن الاتحاد الأمريكي كشف أنه يبحث الأمر بالتعاون مع مسؤولي التسويق لدوري النخبة الأمريكي لكرة القدم (إم.إل.إس).

ولم يتضح بعد ما إذا كان المقترح الخاص بالمباريات، التي تقام قبل كأس العالم المقررة بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو 2018 ، يتمثل في سلسلة من المباريات الودية تشارك فيها أيضًا منتخبات من الأمريكيتين استعدادًا للمونديال أم أنه يتمثل في إقامة بطولة مصغرة.

وشهدت التصفيات عددًا من المفاجآت كان آخرها إخفاق المنتخب الإيطالي، المتوج بطلًا للعالم أربع مرات، في التأهل للمونديال للمرة الأولى خلال 60 عامًا حيث خسر أمام نظيره السويدي صفر / 1 في الملحق الفاصل.

كذلك أخفق في التأهل المنتخب الهولندي، وصيف بطل نسخة 2010 وصاحب المركز الثالث في 2014، والمنتخب التشيلي الفائز بآخر نسختين من كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، والمنتخب الغاني المتوج بطلًا لأفريقيا أربع مرات.