مباراة السويد وإيطاليا.. أحفاد الفايكنغ يتقدمون على الأوزوري (فيديو)

تقدم المنتخب السويدي على نظيره الإيطالي بهدف نظيف أحرزه جاكوب يوهانسون في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

ويستضيف منتخب السويد نظيره الإيطالي في جولة الذهاب، بالملحق الفاصل لتصفيات قارة أوروبا، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

تصفيات كأس العالم ( الملحق ) | السويد 1 × 0 إيطاليا | هدف أول السويد HD pic.twitter.com/djF7LxZW7t — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وتبقى المواجهة مهمة في حسابات المنتخبين، في ظل بحث كل منتخب عن المشاركة في كأس العالم، وفي ظل تاريخ كبير يملكه منتخب إيطاليا، الفائز بلقب المونديال 4 مرات، أعوام: 1934 و1938 و1982 و2006، إلى جانب أن السويد، يأمل العودة لأجواء المونديال.