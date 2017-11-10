ضربة قوية لإيطاليا قبل مواجهة السويد

وصلت إيطاليا لمواجهة السويد في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 وسط شكوك حول الحالة البدنية للمهاجم سيموني زازا الذي ربما يغيب عن مباراة اليوم الجمعة بسبب إصابة في الركبة.

وأُصيب زازا في التدريب قبل سفر إيطاليا إلى السويد.

وقال جيان بييرو فنتورا مدرب إيطاليا في مؤتمر صحفي: “سنرى كيف ستسير الأمور. زازا لديه مشكلة بسيطة. لو لم يلعب (اليوم) يستطيع المشاركة يوم الإثنين”.

وبدا أن فنتورا لا يشعر بالقلق من إصابة زازا.

وأضاف “بالتأكيد هذه مواجهة مثيرة وهي واحدة من أهم المباريات (في مسيرتي) أو على الأقل نصف مباراة حيث يجب أن نلعب مباراتين للتأهل إلى كأس العالم”.

وتملك السويد وإيطاليا تاريخًا من الاحترام المتبادل على أرض الملعب يعود إلى خمسينيات القرن الماضي عندما كان الثلاثي جونار جرن وجونار نوردال ونيلز ليدهولم يلعبون في ميلان.

وأكد نجاح زلاتان إبراهيموفيتش في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الأمر لكن هداف المنتخب السويدي عبر العصور اعتزل اللعب الدولي بعد بطولة أوروبا العام الماضي في فرنسا.

وقال جيانلويجي بوفون حارس إيطاليا: “لاعبو السويد يتحملون مسؤولية أكبر الآن. في السابق كان أغلب اللعب يجب أن يمر من خلال إبراهيموفيتش… لكن اللاعبين الآخرين يلعبون بحرية أكبر الآن”.

وحول يان أندرسون مدرب السويد فريقه إلى مجموعة قوية نجحت أخيرًا في الخروج من ظل إبراهيموفيتش الذي هو ربما أفضل لاعب سويدي على الإطلاق.

وكان الفريق قويًا في الدفاع على ملعبه في التصفيات وفاز على فرنسا وتعادل مع هولندا ليقتنص المركز الثاني ويتأهل إلى الملحق بفارق الأهداف.

وقال أندرسون: “نشعر بقوة كفريق. قمنا بعمل جيد حتى الآن وسنخوض المباراة على ملعبنا”.

وأضاف “لعبنا بشكل جيد حتى الآن. اتمنى أن نفعل ذلك مرة أخرى ونحقق الفوز ثم سنرى النتيجة التي سنكون بحاجة إليها في إيطاليا يوم الإثنين”.