تقارير.. ليستر سيتي رفض عرضًا من روما لضم محرز لتعويض رحيل محمد صلاح

كشفت صحيفة “آ س” الإسبانية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، أن رامون رودريغيز بيرديخو “مونشي”، مدير الكرة بنادي روما الإيطالي قال، إن ناديه قدم عرضًا لليستر سيتي الإنجليزي في الصيف الماضي، لضم المهاجم الجزائري رياض محرز.

وأكد مونشي أن النادي الإنجليزي رفض العرض، كما رفض عرضًا آخر، قدمه برشلونة لضم اللاعب أيضًا.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مونشي قوله: “كنا نرغب في مهاجم يمكنه تعويض رحيل محمد صلاح، فكرنا في محرز، ولكن الصفقة لم تتم؛ لأن ناديه لم يرغب في بيعه”.

وأضاف: “هذا ليس عذرًا، فهم قالوا لا، لبرشلونة أيضا”.

وكان محرز أبرز نجوم الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم قبل الماضي عندما قاد ليستر سيتي للتتويج بلقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه؛ محدثًا مفاجأة مدوية في أوساط الكرة العالمية.

وفاز محرز، البالغ 26 عامًا، في ذلك الموسم بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعدما حقق مع زملائه هذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق تحت قيادة المدرب الإيطالي المخضرم كلاودير رانييري.

وارتفعت القيمة السوقية للنجم الجزائري من أربعة ملايين ونصف المليون يورو إلى 30 مليون يورو في مطلع 2016، قبل أن تصل هذه القيمة إلى 67 مليون يورو في 2017.