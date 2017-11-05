ميلان يتجاوز ساسولو.. كيف أصبح ترتيب الدوري الإيطالي؟ (فيديو)

ضاعف ميلان من معاناة مضيفه ساسولو، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، ليكبّده خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد ميلان، الذي عاد إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية بخسارته أمام يوفنتوس، إلى 19 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد ساسولو عند ثماني نقاط في المركز السابع عشر، بفارق نقطتين أمام مراكز الهبوط.

وافتتح أليسيو رومانيولي التسجيل لميلان في الدقيقة 39، فيما تكفل خيسوس فيرنانديز سوسو بتسجيل الهدف الثاني للفريق اللومباردي في الدقيقة 67.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول اول ميلان رومانيولي HD pic.twitter.com/f9WW5VCxei — TVACM (@TVACM) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني ميلان سوسو pic.twitter.com/Lztx90FuE7 — TVACM (@TVACM) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وعلى ملعب الأولمبيكو، ألغى الحكم “لوكا بانتي” المباراة التي كانت ستجمع بين لاتسيو وأودينيزي، بسبب هطول الأمطار.

وكان الحكم قام بتأجيل انطلاق المباراة قبل أن يقرر إلغاءها، بعدما اجتاحت المياه أرضية الملعب وبات من الصعب اللعب عليها.

وينتظر أن تُقام المباراة في منتصف كانون أول/ديسمبر أو في نهاية كانون الثاني/يناير.