تعادل نابولي وفوز يوفنتوس روما.. تعرّف كيف أصبح ترتيب الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

قلّص فريق يوفنتوس الفارق بينه وبين نابولي، في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، إلى نقطة واحدة، بعد فوزه على بينفينتو 2/1، وتعادل نابولي مع كييفو فيرونا سلبيًا اليوم السبت في الجولة الثانية عشرة من الدوري.

كما شهدت أيضًا هذه الجولة فوز كالياري على هيلاس فيرونا 2/1، وروما على فيورنتينا 4/2.

كما أُلغيت مباراة لاتسيو مع ضيفه أودينزي، التي كان من المقرر إقامتها اليوم، على أن تقام في وقت لاحق بسبب هطول الأمطار.

وعلى ملعب يوفنتوس أرينا، حول يوفنتوس تأخره بهدف أمام ضيفه بينفينتو إلى فوز 2/1.

وتقدم بينفينتو بهدف سجله أماتو شيشيريتي في الدقيقة 19، وتعادل غونزالو هيغواين ليوفنتوس في الدقيقة 57، وأحرز خوان كودرادو هدف الفوز في الدقيقة 65.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف نابولي، فيما يظل فريق بينفينتو بلا رصيد في المركز العشرين الأخير.

وعلى ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، سقط فريق نابولي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه كييفو فيرونا.

ورفع نابولي رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع كييفو فيرونا رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب الأولمبيكو، ألغى الحكم لوكا بانتي المباراة التي كانت ستجمع بين لاتسيو وأودينيزي، بسبب هطول الأمطار.

وكان الحكم قام بتأجيل انطلاق المباراة قبل أن يقررَ إلغاءها، بعدما اجتاحت المياه أرضية الملعب وبات من الصعب اللعب عليها.

وينتظر أن تقام المباراة في منتصف ديسمبر أو في نهاية يناير.

وعلى ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا)، انتزع روما فوزًا صعبًا من مضيفه فيورنتينا 4/2.

وسجل أهداف روما جيرسون سانتوس (هدفين) في الدقيقتين الخامسة و30 وكوستاس مانولاس في الدقيقة 50 ودييغو بيورتي في الدقيقة 87، فيما سجل هدفي فيورنتينا جوردات فيرتو وجيوفاني سيموني في الدقيقتين التاسعة و39.

ورفع روما رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 16 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ملعب سانت إيليا، فاز كالياري على ضيفه هيلاس فيورنا 2/1.

وتقدم بورنو زوكوليني لهيلاس فيرونا في الدقيقة السادسة، وتعادل لوكا سيبيتيلي لكالياري في الدقيقة 28، وأحرز بانكارتسيو فاراغو هدف الفوز لكالياري في الدقيقة 85.

ورفع كالياري رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد هيلاس فيرونا عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.