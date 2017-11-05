إنتر ميلان يتعثر أمام تورينو.. كيف أصبح ترتيب الدوري الإيطالي؟

أهدر فريق إنتر ميلان فرصة اقتناص صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتًا وتعادل مع ضيفه تورينو 1/1 اليوم الأحد في المرحلة الثانية عشر من المسابقة.

وحصد إنتر ميلان نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه كييفو، علمًا بأن يوفنتوس يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة وبإمكانه انتزاع مركز الوصيف من إنتر ميلان من خلال الفوز على ضيفه بينفينتو في وقت لاحق اليوم ونفس الشيء بالنسبة للاتسيو صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة والذي يلتقي مع ضيفه أودينيزي.

وتقدم تورينو بهدف في الدقيقة 60 عن طريق الإسباني ياغو فالكي ولكن البديل إيدير أدرك التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 79.

وسيطر إنتر ميلان على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة ولكن الفريق أهدر العديد والعديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمنحه الفوز.