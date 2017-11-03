مونتيلا: نهايتي مع ميلان اقتربت

قال فينشنزو مونتيلا مدرب ميلان الإيطالي إنه شعر بحزن بالغ بعد أن أخفق فريقه في الفوز على ايك أثينا اليوناني مكتفيا بالتعادل بدون أهداف للمرة الثانية في أسبوعين ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ورغم إنفاقه ما يزيد على 200 مليون يورو (232.94 مليون دولار) في صفقات في فترة الانتقالات الصيفية لم يحقق ميلان الفوز إلا في مباراة واحدة في آخر سبع مباريات في كل المنافسات.

وتراجع ترتيب الفريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى المركز الثامن رغم أنه لا يزال يتصدر مجموعته في الدوري الأوروبي بعد ختام جولة مباريات أمس الخميس.

ويعني تراجع مستوى الفريق أن تثار الشكوك حول مستقبل مونتيلا في كل مباراة يخفق فيها بعدم تحقيق الفوز.

وقال مونتيلا فيما كان يحاول الحفاظ على ابتسامته “لبعض الوقت وأنا أرى نهايتي قريبة.. هذا الأمر يجعلني أعيد تقييم الأمور.. أقول هذا وأنا أعرف أن النادي لا يزال يثق بي.. سوف نرى.

“نعرف أن لاعبينا يستطيعون تقديم أداء أفضل.. إنهم شبان وموهوبون.. وأمامهم مستقبل رائع”.

وأضاف مونتيلا الذي يقضي موسمه الثاني مع ميلان “بالنسبة للاعبين الوافدين من مسابقات دوري أخرى فليس من السهل عليهم التأقلم مع أسلوب اللعب في الدوري الإيطالي.

“قبل أسابيع قليلة خلقنا فرصا أكثر.. لكن ذلك كلفنا دفاعيا.. الآن نحن حذرون في ذلك ولا نسمح لمنافسينا بتسجيل أهداف في شباك مرمانا”.